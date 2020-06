Verona-Napoli ore 19,30 Diretta e formazioni ufficiali: torna Allan, nel tridente c'è Milik

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Giugno 2020, 19:12

La sfida tra Verona e Napoli apre, insieme a SPAL- Cagliari, il programma del martedì in questa 27esima giornata di serie A. Gli scaligeri hanno recuperato sabato scorso la sfida casalinga proprio contro i sardi, conquistando 3 punti che hanno permesso loro di volare al settimo posto in graduatoria a -1 proprio dagli avversari di questa sera, freschi vincitori della Coppa Italia dopo l'emozionante finale della scorsa settimana in occasione della quale hanno sconfitto la Juventus ai rigori.(3-4-2-1):Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre, Zaccagni; Di Carmine. ALL.: Juric.(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Zielinski, Demme, Allan; Politano, Milik, Insigne​. ALL.: Gattuso.ARBITRO: Pasqua di Tivoli.Sono 26 i precedenti giocati a Verona tra le due compagini in Serie A, con un bilancio sorprendentemente a favore dei padroni di casa, che guidano con 10 vittorie a 9, mentre i pareggi sono 7. E' proprio il nulla di fatto il risultato che manca da più tempo, 1-1 nel 1988 con la prestigiosa firma di Maradona per gli ospiti prima del pareggio di Galia per i veneti.