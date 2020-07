Verona-Lazio, 1-3 La Diretta Tris firmato da Correa

Ultimo aggiornamento: Sunday 26 July 2020, 20:58

Il Verona viene da una striscia di 6 gare senza vittorie, durante le quali ha conquistato 4 pareggi e subito 2 sconfitte; laè tornata alla vittoria nel match casalingo sul Cagliari dopo una serie di 5 partite durante le quali aveva pareggiato ad Udine e perso contro Milan, Lecce, Sassuolo e Juventus.(3-4-2-1): Radunovic, Gunter, Veloso, Rrahmani; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Eysseric, Zaccagni, Borini. All. Juric.(3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Djavan Anderson; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.Verona e Lazio giocano alle 19.30 per la 36esima giornata di Serie A, la terzultima di campionato. Gli scaligeri nello scorso turno hanno pareggiato in casa del Torino, 1-1 il finale, e cercano i 3 punti per terminare al meglio una stagione esaltante giocata ben al di sopra le aspettative iniziali; finale di torneo amaro per i capitolini, a lungo in lotta per contendere il titolo alla Juventus ma poi crollati nel rendimento dalla ripresa dopo lo stop a causa del coronavirus.