Le pagelle di Hellas Verona-Inter (1-3): disastro Handanovic, Lautaro fa 50. Favoloso Correa

L'Inter vince in rimonta al Bentegodi (3-1) con l'Hellas Verona. Vantaggio degli scaligeri con Ilic, ci pensano Lautaro e Correa (doppietta nel finale del matc) a regalare a Inzaghi la seconda vittoria consecutiva in campionato.

LE PAGELLE DELL'HELLAS VERONA

MONTIPO 6

Mostra di avere qualità importanti. Sicuro quando c'è anche da gestire la palla con i piedi. Sui gol dell'Inter non può nulla.

MAGNANI 6

Bracca Dzeko in ogni zona del campo. Ci mette tanta fisicità e voglia. Nonostante il giallo, combatte con cuore. Cala nella ripresa (30' st Dawidowicz 5,5: sul gol non è nella corretta posizione).

GUNTER 6

Occupa la posizione con grande accortezza. Sa cosa deve fare e lo fa con attenzione. Concede poco.

CECCHERINI 6,5

Sembra ce ne siamo almeno tre in campo. E' ovunque. Pressa in maniera ossessiva e ha anche buona lucidità quando deve impostare. Esce per infortunio (8' st Casale 5: combatte con poco ardore).

FARAONI 6

Bravo a farsi trovare sempre in fase di appoggio. Dà equilibrio alla squadra, soprattutto quando l'Inter riparte (30' st Sutalo 5,5: in ritardo, non entra nella maniera migliore).

HONGLA 5,5

Primo tempo di grande personalità ma nella ripresa è meno concreto. Sull'azione del pari di Lautaro è impreciso (30' st Tameze 5,5: freschezza ma poca precisione).

ILIC 6,5

Gol di straordinaria fattura, a conferma delle qualità del giovane serbo. Prestazione solida e attenta.

LAZOVIC 6,5

Si mangia la fascia. Sempre pronto a cercare la profondità. Non fa mai giocate banale e, in difesa, è preciso. Stantuffo.

BARAK 6

Si inserisce e difende con fervore. Tanto cuore ma anche un eccellente senso della posizione. Illuminato.

ZACCAGNI 6,5

Un paio di giocate da 10 vero e proprio. Ha una visione di gioco speciale. Fa soffrire la difesa nerazzurra.

CANCELLIERI 6,5

Alla sua prima da titolare, il golden boy scaligero offre giocate di alta fattura. Un po' sfortunato al momento del tiro. Promessa (16' st Lasagna 5: cerca la profondità, non la trova).

DI FRANCESCO 6

Mette in crisi le certezze nerazzurre con un pressing asfissiante e un ritmo indiavolato. Primo tempo celestiale. Le partite durano due tempi. Tradito dai cambi.

LE PAGELLE DELL’INTER

HANDANOVIC 4

Errore gravissimo che vale il vantaggio dell'Hellas e spegne l'entusiasmo iniziale dell'Inter. Non il primo abbaglio.

SKRINIAR 6,5

Deve faticare enormemente contro i tanti avversari che gli corrono attorno. Se la cava con l'esperienza e con la sua fisicità esplosiva.

DE VRIJ 6,5

Elegante come sempre, prova anche a dare una mano in fase di impostazione. Deve impegnarsi più del solito.

BASTONI 6

In un paio di occasione si fa prendere alla sprovvista. In difficoltà anche nella misura dei passaggi. Si riprende nella ripresa.

DARMIAN 6,5

Lazovic lo impegna severamente. Duello rusticano. Ha il merito di non arrendersi mai e confezionare la palla del 2-1 di Correa.

BARELLA 6

Prova ad accendersi ma va ad intermittenza. Anche un po' troppo nervoso. Ha poco tempo per ragionare. Continua a macinare campo e palloni.

BROZOVIC 5,5

Non gli viene dato il tempo di alzare la testa. Sempre costretto a fare la giocata in emergenza. Ingabbiato (21' st Vidal 7: garra in mezzo al campo, fa la differenza).

CALHANOGLU 5,5

Ottimo contro il Genoa, inesistente contro l'Hellas. Vaga per il campo alla ricerca di uno spazio che non trova mai. Spento (44' st Vecino ng).

PERISIC 5,5

Si propone ma non incide sulla fascia. In fase difensiva è spesso costretto agli straordinari (21' st Dimarco 6,5: molta gamba e tanta voglia).

DZEKO 6

Piedi sopraffini ma non calcia mai in porta. Gioca per gli altri ma sarebbe soprattutto una punta. Serve più cattiveria (44' st Sensi ng).

LAUTARO 6,5

Al suo esordio stagionale, segna un gol pesantissimo, il 50esimo in nerazzurro. Attaccante vero, grande senso della rete (28' st Correa 8: esordio in nerazzurro da sogno. La qualità c'è, la doppietta pure. Speciale).

INZAGHI 6,5

Sorpreso da Di Francesco. La squadra vacilla nel primo ma, nella ripresa, ritrova la sua Inter. Indovina tutti i cambi.

