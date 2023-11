Totti irriconoscibile in scooter, la pace con Spalletti nel cuore di Roma: ecco dove si sono visti

di Marta Goggi

Luciano Spalletti e Francesco Totti erano in rapporti tesi da diverso tempo, le incomprensioni tra i due risalivano al periodo in cui il capitano giocava ancora. Oggi, 16 novembre, è stata una giornata storica per i due, che si sono finalmente riappacificati. «Dalla parte del cuore si fa l'abbraccio», ha detto il ct della Nazionale azzurra Luciano Spalletti incontrando e abbracciando l'ex capitano della Roma Francesco Totti al Bambin Gesù.

L'incontro

I due si sono ritrovati per una visita all'ospedale pediatrico di Roma insieme ad una delegazione della Nazionale guidata dal Presidente della Figc, Gabriele Gravina, il capo delegazione della Nazionale, Gianluigi Buffon e il difensore Giovanni Di Lorenzo. Totti è arrivato in scooter mentre gli azzurri con dei van neri. La squadra si prepara anche per l'importante match di venerdì 17 novembre, che si disputerà contro la Macedonia, avversario temuto dopo la sconfitta nelle qualificazioni dei mondiali.

