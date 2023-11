Italia, Spalletti disegna la squadra anti-Macedonia. E Jorginho confessa: «Ho ancora tanto da dare»

di Daniele Petroselli

Sale l'attesa in casa Italia per la prima delle sue sfide chiave per accedere a Euro 2024. Venerdì all'Olimpico contro la Macedonia del Nord (staccati già oltre 40mila tagliandi) il ct Luciano Spalletti ha continuato nelle sue prove tattiche. In una difesa completamente rivista si sono visti Lazzari, Gatti, Buongiorno e Cambiaso, con quest'ultimo ancora non al meglio dopo un problema al piede. A centrocampo possibile chance per il neo-convocato Colpani, con Frattesi e il rientrante Jorginho, mentre in attacco spazio a Berardi e Chiesa sugli esterni con Scamacca confermato prima punta. Ma il tecnico sta valutando parecchio la corsia mancina, con Biraghi ed El Shaarawy che si sono alternati a Cambiaso e Chiesa e che quindi potrebbero essere un'alternativa in corsa a Roma.

Chiavi del centrocampo che tornano dunque in mano almeno per la prossima sfida a Jorginho, tra i più contestati nell'ultimo periodo di Mancini, che ha confessato: "Mi ha fatto piacere mi abbia richiamato il ct. Mi ha chiesto solo cose di campo, cosa si aspetta da me e cosa devo fare per il bene della squadra, ovvero controllarla, dare indicazioni e fare il gioco propositivo che vogliamo fare. Sento che ho ancora tanto da fare in Nazionale, cercherò sempre di fare di tutto per aiutare la Nazionale e il mister. Ciò che ho sentito durante l'Europeo lo voglio risentire".

Poi ha ammesso: "Sul rigore, se capita e tocca a me assolutamente non mi tirerei indietro, sarei pronto per poter aiutare. Non sta a me decidere, ma se tocca a me assolutamente sì, senza problemi", tirando in ballo i due penalty sbagliati durante le qualificazioni all'ultimo Mondiale.

