Milan fuori dalle coppe, non giocherà l'Europa League 2019/20. Roma ai gironi, Torino ai preliminari

Venerdì 28 Giugno 2019, 12:28

Ilnon giocherà. Lo ha deciso il TAS che si è espresso sul contenzioso con l'UEFA che riguardava le violazioni del fair play finanziario del club rossonero nel triennio 2014/17 e nel triennio 2015/18. La sentenza è visibile sul sito del Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna: si parla di un “Consent Award” tra il Milan e l’UEFA, con il quale è stata sancita l’esclusioneLa sentenza emessa lo scorso 20 novembre 2018 dalla Camera Giudicante UEFA è annullata, così come la sentenza emessa dalla Camera Investigativa del 19 aprile scorso (con cui si chiedeva al Milan il raggiungimento del break even entro il 2021, più una multa salata). La doppia violazione del break even nei periodi 2014/17 e 2015/18 porta dunque all’esclusione dalle competizioni europee: ora il TAS chiede alla Camera Giudicante di prendere atto dell’arbitrato e di porre fine al procedimento.A questo punto: i giallorossi, sesti in campionato, non dovrebbero più giocare il turno preliminare ma sono ammessi direttamente ai gironi. Il Toro, settimo, dovrebbe invece giocare il preliminare. Resta da vedere quali saranno poi le prossime decisioni dell'UEFA riguardo la situazione del Milan: l'ipotesi più probabile è che l'anno prossimo il club sia sottoposto ad un Settlement Agreement, così come accaduto già ad altre squadre italiane come Inter e la stessa Roma. I tifosi rossoneri osservano, attendono e sperano che questa storia infinita, che sembrava un tunnel senza uscita, mostri un po' di luce.