Sudtirol-Reggina, scontri allo stadio tra ultrà: 5 poliziotti feriti. In campo gli altotesini vincono 1-0 nel playoff di serie B

di Redazione Web

Sono cinque i poliziotti del Reparto mobile di Padova rimasti feriti venerdì sera, 26 maggio 2023, durante gli scontri alla partita Sudtirol-Reggina a Bolzano, playoff di serie B, gara secca, quindi con tensione alle stelle e con alcuni tifosi non esattamente tranquilli. Per evitare che il nervosismo tra le due fazioni degenerasse è stata ordinata una carica, prima che il match entrasse nel vivo. Nella confusione cinque agenti del Reparto mobile sono rimasti feriti.

La partita: Sudtirol-Reggina 1-0

La partita è stata decisa all'89 da un tiro di Casiraghi, deviato da Locajono, che ha spiazzato Contini. Doccia fredda per la Reggina di Pippo Inzaghi che in pieno recupero ha sfiorato il pareggio. Il Sudtirol è dunque la terza semifinalista: incontrerà il Bari in una doppia sfida, andata e ritorno. La Reggina esce di scena a testa alta.

#SudtirolReggina, scontri allo stadio tra ultrà: 5 poliziotti feriti. In campo gli altotesini vincono 1-0 nel playoff di serie B https://t.co/uPk1l31ZAl — Leggo (@leggoit) May 26, 2023

Sabato 27 maggio Cagliari-Venezia (ore 20.30)

Sabato sera, 27 maggio, toccherà invece al Venezia affrontare il turno preliminare dei playoff: gara unica a Cagliari, fischio di inizio alle ore 20.30.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 22:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA