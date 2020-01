Serie A, due giornate a Lautaro Martinez, salterà il derby

Il giudice sportivo di Serie A ha squalificato per due giornata e inflitto 15.000 euro di multa all'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, per «proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Sesta sanzione) e per avere inoltre, al 48° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, con estrema platealità, assunto un atteggiamento intimidatorio avvicinandosi vigorosamente al Direttore di gara al quale urlava in faccia frasi in spagnolo; dopo il provvedimento di espulsione veniva allontanato con forza dai suoi compagni di squadra reiterando la veemente protesta e scagliando con rabbia un pallone mentre abbandonava il terreno di gioco e continuava ad inveire contro il Direttore di gara». Martinez salterà quindi la trasferta di domenica 2 febbraio a Udine e il derby con il Milan del 9 febbraio. Martedì 28 Gennaio 2020, 13:34







