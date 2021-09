Spezia-Juventus in diretta LIVE alle 18:30, probabili formazioni e dove vederla in tv

La Juventus di Massimiliano Allegri continua nella ricerca disperata dei primi tre punti tondi in Serie A. La falsa partenza di questo campionato, in cui ha raccolto appena due punti (uno contro l'Udinese alla prima giornata, e uno contro il Milan nel big match di domenica all'Allianz Stadium), ha deluso un po' tutti. Ma ora c'è lo Spezia di Thiago Motta, con cui si potrebbe invertire la tendenza. Nel tardo pomeriggio, i bianconeri sono attesi quindi in Liguria per una sfida che comunque non avrà mai il sapore di uno scontro salvezza. Ecco le probabili formazioni delle due squadre.

Spezia-Juventus, le probabili formazioni

Qualche novità ci sarà sicuramente per lo Spezia dell'italo-brasiliano. Innanzitutto, Thiago Motta potrebbe cambiare modulo e passare dal 3-4-3 con cui la sua squadra ha battuto il Venezia, a un 4-3-3 contro la Juventus. L'autore del primo gol contro i veneti, Simone Bastoni, tornerà nel suo ruolo naturale di esterno basso sinistro, mentre al lato opposto ci sarà Kelvin Amian. Petrov Hristov formerà poi la coppia di centrali difensivi con Dimitris Nikolaou. Come è stato premiato l'azzurro, anche Mehdi Bourabia, ovvero il giocatore che ha di fatto portato a casa i primi tre punti all'ex Inter e Psg, partirà tra gli undici titolari nella linea a tre di centrocampo con Jacopo Sala e Giulio Maggiore. Il tridente sarà poi composto dai soliti Daniele Verde, Janis Antiste ed Emmanuel Gyasi.

Meno certezze e molti più dubbi attanagliano, invece, Allegri. Se Wojciech Szczęsny non è mai stato in discussione nelle gerarchie del livornese nonostante le critiche ricevute dal polacco, qualche problema negli altri reparti c'è, eccome. Giorgio Chiellini è fermo ai box per una febbre, e quindi al centro della retroguardia ci saranno Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt; sugli esterni, i ballottaggi sono più di uno. Al momento, Danilo dovrebbe partire a destra e Mattia De Sciglio a sinistra, ma non è detto che il mister non possa puntare anche su Juan Cuadrado e Alex Sandro.

Anche a centrocampo la situazione non migliora, sempre per quanto riguarda i dubbi eh. Ritrovato Federico Chiesa dopo i due turni di indisponibilità, l'esterno azzurro verrà sistemato nel centrocampo a quattro con Rodrigo Bentancur, Weston McKennie e Federico Bernardeschi, in panchina quindi potrebbero sedersi sia Adrien Rabiot, sia Manuel Locatelli. E poi l'attacco. Alvaro Morata ha recuperato, ma il suo posto accanto a Paulo Dybala potrebbe essere riservato a Moise Kean. Ma sì, non è detta l'ultima parola.

SPEZIA (4-3-3): Zoet; Amian, Nikolaou, Hristov, Bastoni; Sala, Bourabia, Maggiore; Verde, Antiste, Gyasi. All. Thiago Motta

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, De Sciglio; Chiesa, Bentancur, McKennie, Bernardeschi; Dybala, Kean. All. Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv e streaming

La sfida delle 18:30 di mercoledì 22 settembre tra Spezia e Juventus sarà visibile su Dazn in esclusiva, sia dall'app, sia su smart tv.

