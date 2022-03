Skriniar fa infuriare i tifosi dell'Inter: «Il suo tatuaggio sul petto ricorda Ibrahimovic»

Il tatuaggio di Milan Skriniar fa infuriare i tifosi interisti. Il difensore dell'Inter, dopo la prestazione perfetta ad Anfield contro il Liverpool, tutto avrebbe potuto immaginarsi, tranne che essere criticato. E, invece, proprio dopo la partita di Champions League contro i Reds sui social è scoppiata una vera e propria bufera nei suoi confronti. Il perché? Non certo per una questione estetica, ma la colpa sta tutta nel fatto che il suo nuovo tatuaggio ricorda Zlatan Ibrahimovic.

Non perché in effetti ci sia una somiglianza nei volti raffigurati. Anche perché in molti sui social ironizzano che il Gesù rappresentato assomigli molto di più a Lele Adani, ma perché quella stessa rappresentazione è stata postata su Facebook dall'attaccante dei cugini rivali.

skriniar si è fatto tatuare lele adani 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/17efD4TTuL — gottismo enjoyer (@soppyzz) March 9, 2022

L'immagine tatuata sul petto di Milan Skriniar fa discutere credenti e tifosi. La raffigurazione scelta per ornare il suo corpo, infatti, è il braccio di ferro tra il Diavolo e Gesù. Ignorando la data e la motivazione alla base della particolare scelta, ci si è lanciati in osservazioni che vanno dall'estetico al simbolico, per non parlare del un clamoroso precedente.

Il 27 dicembre 2019 Zlatan Ibrahimovic trovò l'accordo con la dirigenza rossonera per un clamoroso ritorno a distanza di 7 anni. E il calciatore per dare l'annuncio del suo ritorno a Milano postò quella stessa immagine che, adesso, Skriniar esibisce sul suo petto. «Stesso Zlatan, Diavolo diverso. Milan Arrivo» scrisse Zlatan facendo esultare i tifosi di fede rossonera.

Agli occhi dei tifosi neroazzurri questa è stata una provocazione che ha fatto gridare allo scandalo. E sui social tra qualche insulto gratuito c'è chi è arrivato a scrivere che la colonna portante della difesa interista non merita più di giocare con quella maglia o di indossare, in futuro, la fascia di capitano di proprietà di Handanovic.

Le ricostruzioni dei tifosi arrivano fino alla presunta fede milanista del tatuatore di fiducia di Skriniar. Per non parlare di quel nome scelto dai suoi genitori che di certo non è molto apprezzato dai sostenitori interisti...

