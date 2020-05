Serie A, Malagò: ««Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato»

«Si parte il 13 o il 20 giugno col campionato? Non è così scontato che tutto vada bene. La partita è aperta. Per questo serve forse anche un piano B». Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ospite a Che tempo che fa su Rai2.



«La diretta gol in chiaro della partite in chiaro, di cui ha parlato oggi il ministro Spadafora, può essere una soluzione per aiutare la ripartenza ed evitare assembramenti. In Germania lo fanno, ma hanno sistemato molte altre cose, come gli accordi con i broadcaster e i calciatori, che qui ancora mancano asciando molti punti interrogativi. Per questo dico che serve prudenza e comunque per seguire chi è più avanti di noi bisogna farlo sotto tutti gli aspetti», ha detto ancora il n.1 del Coni. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Maggio 2020, 23:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA