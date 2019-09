Belotti: «La svolta nell'intervallo, ci rodeva troppo perdere»

«Nel primo tempo abbiamo lasciato il pallino del gioco al Milan. Nell'intervallo ci siamo guardati in faccia e abbiamo iniziato a crederci perché rode perdere. Dopo due sconfitte non volevamo ottenerne una terza. Grazie anche ai tifosi e quella carica che ci hanno dato anche loro ci ha permesso di vincere»: così ai microfoni di Sky l'attaccante del Torino, Andrea Belotti commenta il successo granata sul Milan.

«Il primo gol? È stata più un'iniziativa personale dalla trequarti all'area - ha aggiunto - Quello è stato il momento che ci ha dato la scossa per crederci». Belotti racconta poi come è nato il secondo gol, realizzato con una rovesciata: «È stato istintivo perché la palla l'ho presa col sinistro e l'ho alzata e la prima cosa che ho pensato è stata quella».

Il Gallo fa anche autocritica: «Sappiamo che tutti dobbiamo migliorare e ogni partita dobbiamo tirare fuori qualcosa in più rispetto alla precedente. Nel secondo tempo siamo stati una squadra e nel primo tempo un'altra - ha sottolineato - Forse abbiamo sbagliato l'approccio. Questa partita ci servirà da spunto per vedere le cose dove dobbiamo migliorare». Giovedì 26 Settembre 2019, 23:46







© RIPRODUZIONE RISERVATA