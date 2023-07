Serie A, il consiglio federale conferma gli spareggi scudetto e salvezza anche nella stagione 2023-34

Gli spareggi scudetto e salvezza ci saranno anche nella Serie A 2023-24. Lo ha deciso il Consiglio federale, che questa mattina ha ratificato la decisione di riproporre lo spareggio in caso di arrivo a pari punti sia in testa alla classifica che al terzultimo posto.

Chiare le modalità: in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo di Campione d’Italia si assegnerà tramite spareggio, da disputarsi in gara unica in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa, oppure nella sede della finale di Coppa Italia nel caso in cui sussistano divieti delle Autorità per motivi di ordine pubblico. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari non si procederà ai tempi supplementari, ma si andrà direttamente ai calci di rigore.

Il Consiglio ha esaminato anche l'eventualità in cui in testa alla classifica arrivessero più di due squadre, con le due che effettueranno lo spareggio scudetto che saranno designate dalla classifica avulsa, dalla differenza reti negli scontri diretti, dalla differenza reti accumulata nell’intero campionato, dal maggior numero di gol segnati nel corso del torneo e, infine, da un sorteggio.

Novità invece per lo spareggio salvezza.

