Roma-Cagliari, dalle 15.00 la Diretta Giallorossi in emergenza, Veretout trequartista

Domenica 6 Ottobre 2019, 11:00

Si affrontano quest'oggi alle ore 15 per la 7a giornata di Serie A Roma e Cagliari, al momento rispettivamente a 11 e 10 punti in classifica. Padroni di casa corsari nello scorso turno, 0-1 sul campo del Lecce grazie al pesante gol di Dzeko, e vincitori di 3 delle ultime 4 partite disputate in campionato; molto bene il Cagliari in questo inizio di stagione, nonostante l'1-1 casalingo col Verona di domenica scorsa, seguito però a ben 3 vittorie consecutive su Parma, Genoa e Napoli.Solo vittorie per il Cagliari nelle uniche due trasferte giocate fino a questo momento: prima in quel di Parma e poi quella prestigiosa e inaspettata di Napoli; Roma così così in casa fino a questo momento: all'inizio il pareggio col Genoa, poi la vittoria sul Sassuolo e da ultimo la secca sconfitta subita per mano dell'Atalanta. Nell'ultimo precedente all'Olimpico un secco 3-0 per i padroni di casa, grazie alle reti di Fazio, Pastore e Kolarov.Le formazioniRoma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Veretout, Kluivert; Dzeko. Allenatore: FonsecaCagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore: Maran1