Sergio Rico, il portiere del Psg uscito dalla terapia intensiva: «Ho perso 20 chili». La caduta da cavallo e i 19 giorni di coma

di Redazione web

Sergio Rico torna a parlare pochi giorni dopo essere uscito dalla terapia intensiva dell'ospedale 'Virgen del Rocíò di Siviglia. Il portiere del Paris St. Germain era rimasto in coma per 19 giorni dopo il trauma cranico subito per l'impatto violento di una caduta da cavallo, poi si era risvegliato ma era rimasto in terapia intensiva.

Il ricovero e la perdita di peso

In questo lasso di tempo ha perso 20 chili, perdendo il 30% della propria massa muscolare e, almeno per ora, un ritorno in campo sembra da escludere. Il 'dodicesimò di Donnarumma al Psg era stato ricoverato lo scorso 28 maggio nell'ospedale di Siviglia a seguito di un forte trauma cranico per via di una caduta da cavallo al El Rocio (Huelva). Ora, tramite un post su Instagram, Sergio Rico ha voluto ringraziare tutti coloro che gli hanno mostrato amore e sostegno. «Volevo ringraziare ognuna delle persone che mi hanno mostrato e trasmesso il loro amore in questi giorni difficili - le sue parole -. Continuo a lavorare per la mia guarigione, sto migliorando giorno dopo giorno. Mi sento molto fortunato, ancora una volta, grazie a tutti e spero di rivedervi presto».

Ultimo aggiornamento: Domenica 9 Luglio 2023, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA