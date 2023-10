Il sergente israeliano che tifa Lazio: Lotito lo invita allo stadio. Immobile: «Sei un eroe, spero di conoscerti»

di Enrico Sarzanini

Il suo video in poche ore è diventato virale: il sergente Mayer Soliani, originario di Roma e attualmente in servizio in Israele in diretta sulla Rai mentre raccontava la sua storia ha poi svelato il suo amore per la Lazio: «Vengo tutti gli anni per vederla e mi sono fatto anche tante trasferte. Se la situazione si calma tra due mesi sarà a Madrid, ma qui ci hanno detto di prepararci per un periodo lungo».

Immobile, escluse lesioni: verso il recupero con il Sassuolo

Lotito lo invita allo stadio

Parole che non hanno lasciato indifferente il patron della Lazio Claudio Lotito: «Ho guardato e riguardato quel video molte volte, l'ho persino condiviso qui in Parlamento. Sono rimasto colpito e commosso. Come è possibile non farsi toccare da un giovane così coraggioso che lascia l'Italia per difendere la sua patria, Israele?– ha detto a Notizie.com – Il giovane sergente è di religione ebraica, dimostrando ancora una volta che la S.S. Lazio è un portavoce dei diritti umani, del rispetto per ogni individuo, indipendentemente da qualsiasi differenza. Sarà un grande onore accoglierlo quando tornerà».



Messaggio social anche di Ciro Immobile che sulle storie di Instagram ha scritto: «Caro Mayer, spero che finisce presto tutto questo.

