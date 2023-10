Lazio, per Immobile un sospiro di sollievo: «Non c'è lesione». Ma col Sassuolo partirà in panchina

di Enrico Sarzanini

Sospiro di sollievo per il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: gli esami ai quali è stato sottoposto oggi Ciro Immobile hanno escluso lesioni alla coscia sinistra. Per l'attaccante un affaticamento muscolare con un vasto ematoma che dovrà essere riassorbito prima che l'attaccante possa tornare in campo.

L'obiettivo è la gara di sabato a Reggio Emilia contro il Sassuolo anche se Sarri, visti i tanti impegni, sembra orientato a schierare Castellanos dall'inizio. Lo staff medico però preferisce non forzare i tempi, Immobile verrà monitorato giorno dopo giorno ed i preparatori hanno in programma per lui sedute personalizzate in attesa del rientro in gruppo. A questo punto appare più verosimile un rientro in campo il 25 ottobre in Champions a Rotterdam contro il Feyenoord.

