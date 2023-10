Lazio-Atalanta 3-2, le pagelle: Vecino ancora provvidenziale. Castellanos gol e assist

di Enrico Sarzanini

PROVEDEL 6

In avvio di ripresa è decisivo sul tiro a botta sicura di De Ketelaere che dopo un'azione insistita lo impegna da due passi, sul pareggio si fa sorprendere dal colpo di testa di Kolasinac.

MARUSIC 6

Quando l'Atalanta spinge sull'acceleratore va in affanno. L'azione del primo gol parte dal suo lato, sul pareggio è un po' troppo molle ma è al bacio il cross per Castellanos sull'azione del 3-2.

CASALE 6

Sull'angolo è bravo a fare pressione a De Ketelaere che la butta nella sua porta, sfiora il gol del 3-0 ma c'è Musso a dire di no ma ha perso un po' di certezze.

ROMAGNOLI 6

Non è la sua milgiore giornata. Regge l'urto bergamasco nel finale ma è molle sul 2-1 di Eederson che riapre il match in avvio di ripredsa non riesce a fermare l'irruenza di De Ketelaere sull'azione del pareggio.

HYASJ 5,5

Così come accaduto a Marusic quando l'Atalanta tenta l'affondo riesce quasi sempre ad affondare il colpo e nel finale rischia il pasticcio su Lookman.

GUENDOUZI 6,5

Si infila sempre negli spazi giusti, aggredisce ed è una spina per la difesa dell'Atalanta, tra lui ed il gol c'è solo la traversa che bacia al 18' del primo tempo. (19' st Kamada 6: sostanza a centrocampo).

ROVELLA 7

Un lottatore e lo dimostra fin dai primi minuti facendo a sportellate con Scalvini poi è sempre pronto ad aiutare i compagni in difesa. (28' st Cataldi 6,5: mantiene ordine e dinamismo a centrocampo).

LUIS ALBERTO 6,5

Sua la pennellata dalla bandierina sull'autorete che sblocca il match, a fine primo sfiora la rete direttamente da angolo ma ci sono i guantoni di Musso a dire di no. Esce per un fastidio alla coscia. (9' st Vecino 7,5: ancora uomo della provvidenza)

FELIPE ANDERSON 6

Perfetta la scodellata al centro sul raddoppio di Castellanos, sfrutta i giri del motore che prende in avvio ma si spegne con il passare dei minuti fino a sparire. (28' st Isaksen 6,5: finalmente un giocatore che punta l'uomo)

CASTELLANOS 7,5

Dentro dall'inizio al posto dell'acciaccato Immobile, in tribuna perché affaticato segna il suo primo gol con la maglia della Lazio che manda in visibilio l'Olimpico poi regala a Vecino la palla del 3-2.

ZACCAGNI 6,5

Parte subito a mille e non appena ha l'occasione giusta innesca l'azione del raddoppio con un cross al bacio per Anderson.

SARRI 6,5

Sull'onda dell'entusiasmo europeo la Lazio ritrova la vittoria in campionato e un po' di tranquillità. Un'altra vittoria arrivata con i cambi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 17:07

