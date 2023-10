Genoa-Milan 0-1, le pagelle: Pulisic fa Capitan America, Giroud è (anche) un super portiere, Tomori solito muro invalicabile

di Luca Uccello

MAIGNAN 7

Una parata da urlo, con le punta delle dita della mano di richiamo. Un miracolo. Poi l’uscita killer su Ekuban gli costa il rosso, la sfida da scudetto con la Juventus.

FLORENZI 6,5

Difende, attacca e viceversa. E prova pure a colpire senza però trovare mai la porta di Vasquez. (66’ Calabria 6: copia e incolla di FlorenzI)

THIAW 6,5

Se la cava bene, anche se l'attacco del Genoa era senza Retegui.

TOMORI 6,5

Solito invalicabile muro della difesa rossonera

THEO HERNANDEZ 5

Un giallo maledetto. Uno di quelli che gli farà saltare la sfida scudetto con la Juventus dopo la sosta di campionato. Perdita gravissima per Pioli.

MUSAH 5,5

Fa cose ancora troppe normali per essere un titolarissimo del Milan

ADLI 5,5

Si sta prendendo il Milan. Non è semplice ma ci sta provando. Passaggio dopo passaggio (66’ Giroud 7: chiude in porta.

REIJNDERS 6

A tutto campo con forza e intelligenza. Ma crea meno del solito.

CHUKWUEZE 5

Basta un tempo per essere sostituito. Quarantacinque minuti per capire che non è ancora prontissimo per fare il titolare (46’ Pulisic 7: Ci pensa Capitan America a regalare il primato in classifica al Diavolo).

JOVIC 5

Meglio Olivier Giroud anche con una gamba sola. Ma Pioli non lo toglie, ci crede fino in fondo. Ci prova solo in mezza rovesciata (93’ Bartesaghi ng).

OKAFOR 5

Niente di che. Una vera serataccia.

(46’ Rafael Leao 5,5: pericoloso di testa e basta)

PIOLI 6,5

Turnover esagerato e pure ingiustificato con la sosta in arrivo. Poi mette l’artiglieria pesante e la vince tra le solite polemiche. Ora è lui a comandare la classifica.

