Juventus-Torino 2-0, le pagelle: Gatti eroico, Milik bomber vero. Zapata spento, Milinkovic a vuoto

di Fabrizio Ponciroli

Il Derby della Mole finisce con un netto 2-0 a favore della Juventus. Decidono le reti, nella ripresa, di Gatti e Milik.

LE PAGELLE DELLA JUVENTUS

SZCZESNY 6

Ordinaria amministrazione. Non viene mai particolarmente impegnato. Con i piedi fa girare la palla con buona precisione.

GATTI 7,5

L'uomo Derby. Con grande cattiveria, segna il gol che decide la partita. Cuore, anima ma anche tanta volontà. In difesa non sbaglia nulla. Perfetto.

BREMER 7

Da ex non si fa intimidire e gioca con accortezza. Bravo nelle chiusure, attento quando ha la palla tra i piedi. Prestazione solida.

DANILO 7

Solita gara da leader. Sprona tutti i compagni a dare il massimo e lui, per primo, fa il suo dovere. Giocatore insostituibile.

WEAH 6

Eccessivamente timido quando c'è da osare la giocata. Spesso ripreso da Allegri. La gamba è notevole, potrebbe fare molto di più. Sufficienza d'incoraggiamento.

MCKENNIE 6,5

La sua fisicità è importantissima negli scontri in mezzo al campo. Dà una mano, più di una volta, in fase difensiva. Molto utile.

LOCATELLI 6,5

Nella sua 100esima partita in bianconero, gioca con buona personalità. Sempre testa alta, cerca anche qualche giocata difficile. A volte, pensa troppo.

RABIOT 7

Quando aziona le lunghe leve fa paura alla difesa granata. Lega il gioco con grande intelligenza tattica e, quando serve, dà il suo contributo anche in difesa.

KOSTIC 6,5

Un paio di sgroppate delle sue. Manca un po' di precisione quando c'è da mettere la palla in mezzo. L'impegno non è in discussione, sta bene fisicamente (31' st Cambiaso 6: porta freschezza sulla fascia).

MIRETTI 6

Ha buone idee ma gli manca sempre un pizzico di cattiveria per diventare determinante. Va a sprazzi (1' st Milik 7: usa le sue ottime qualità tecniche per dare sostanza all'attacco. Gol di furbizia, il secondo stagionale).

KEAN 6,5

Va subito a segno ma il gol è annullato per fuorigioco. Convinto, ci mette il giusto piglio. Poco fortunato quando deve concludere. Comunque, non si tira mai indietro (41' st Yildiz sv).

ALLEGRI 7

Vittoria preziosa, figlia di una Juventus battagliera.

LE PAGELLE DEL TORINO

MILINKOVIC 4

Sul raddoppio di Milik si fa anticipare in maniera goffa. Anche sul primo gol è incerto.

TAMEZE 5

Troppo spesso non riesce a frenare le folate offensive dei bianconeri. Sembra spaesato.

SCHUURS 5,5

Sui calci d'angolo ha tanto su cui lavorare. Per il resto ha un gran da fare. In un paio di occasioni, evita guai ulteriori.

RODRIGUEZ 6

Il suo lo fa sempre. Ci prova in ogni modo a scuotere la squadra. In difesa è il meno peggio (41' st Vojvoda sv).

BELLANOVA 5,5

Prende presto un sacrosanto cartellino giallo. Qualche sgroppata ma poca precisione. Va ad intermittenza.

ILIC 5,5

Non rischia quasi mai la giocata difficile. Il semplice compitino non basta. Inconcludente (41' st Pellegri sv).

RICCI 5,5

Gira troppo spesso a vuoto. Le idee sono anche buone ma restano tali.

LAZARO 5,5

Fatica a trovare il modo di rendersi utile in attacco. Spesso raddoppiato, non trova mai il guizzo vincente (41' st Gineitis sv)

VLASIC 5

Prestazione incolore. Perde anche qualche pallone ingenuo. Non la sua miglior prestazione.

SECK 5,5

Due tentativi di far male alla Juventus che non portano a nulla di buono. Almeno ci prova, è già qualcosa (25' st Sanabria 5: non lascia il segno, schermato bene).

ZAPATA 4

Non è mai pericoloso. Contro la solida difesa bianconera va in totale tilt. Fisicamente non si impone mai nei duelli. Spento.

JURIC 5

Un'altra sconfitta nel Derby. Squadra poco aggressiva e stranamente imprecisa nei passaggi. Non il vero Torino.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 20:03

