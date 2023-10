Genoa-Milan 0-1, il gol di Pulisic forse viziato da fallo di mano. Espulsi i due portieri, Giroud in porta: cos'è accaduto

Il Milan trova la vittoria a Marassi contro il Genoa, ma nel finale succede di tutto: prima il gol con presunto fallo di mano, poi l'espulsione dei due portieri. I rossoblù protestano: secondo gli uomini di Gilardino la rete di Pulisic era viziata da un fallo di mano quindi da annullare. Per quasi cinque minuti il VAR ha analizzato l'azione, per poi dare il via libera all'arbitro Piccinini: gol valido quindi, ma resta qualche dubbio. Nel finale espulso Maignan, in porta ci va addirittura Olivier Giroud e finisce per diventare l'eroe della serata.

Pagelle: Pulisic fa Capitan America, Giroud è (anche) un super portiere, Tomori muro invalicabile