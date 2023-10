Gasperini punge Lookman, poi si sfoga: «Premi su plusvalenze del club? Brambati dice c***ate»

di Redazione web

Un Gian Piero Gasperini scatenato quello che alla fine della partita dell'Olimpico persa dall'Atalanta contro la Lazio parla della partita: e si lascia andare anche ad una precisazione contro l'ex calciatore Massimo Brambati. Quest'ultimo aveva parlato di possibili 'premi contrattuali' al tecnico per le plusvalenze incassate dal club orobico: «Solo quest'anno il club ha incassato 150 milioni di plusvalenze, se incassassi una percentuale dalle plusvalenze sarei molto più ricco. Non rispondo delle cazz...che dice Brambati».

Lazio-Atalanta 3-2, le pagelle: Vecino ancora provvidenziale. Castellanos gol e assist

Le parole su Lookman

«Molti giocatori hanno fatto una prestazione valida, altri meno. L'unica cosa che l'Atalanta non si può permettere è avere giocatori in mezzo al campo non attivi, questo non può essere accettato», ha detto sulla partita con la Lazio. «I nuovi innesti ancora non si sono inseriti al meglio? Ci continuiamo a reggere su un nucleo di giocatori che è qui da anni, a cui si è aggiunto prepotentemente Kolasinac», aggiunge a Dazn.

Il cambio di Muriel, spiega il tecnico, ha dato «grande vivacità, mentre l'ingresso di Lookman è stata l'unica nota negativa della giornata, non l'ho visto allineato come gli altri compagni», ha detto poi stroncando il suo attaccante, l'anno scorso tra i migliori.

Ultimo aggiornamento: Domenica 8 Ottobre 2023, 18:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA