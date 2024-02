Sassuolo, esonerato Dionisi: al suo posto il tecnico della Primavera Bigica

Il Sassuolo ha esonerato Alessio Dionisi. A comunicarlo è stato lo stesso club neroverde che ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito. Fatale la sconfitta per 3-2 contro l'Empoli, uno scontro diretto per allontanare l'incubo della retrocessione. «L'US Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra». Così si legge nell'annunco che prrosegue: «La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro».

Il sostituto

La società neroverde ha reso noto anche il nome del sostituto che prenderà il posto di Dionisi dopo questo esonero. Si tratta di Emiliano Bigica, attuale tecnico della Primavera, che si siederà sulla panchina della Prima Squadra: «La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica».

Ultimo aggiornamento: Domenica 25 Febbraio 2024, 21:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA