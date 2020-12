Il Benevento domina ma il Sassuolo vince in inferiorità numerica: 1-0 e secondo posto

Il Sassuolo, vincendo 1-0 contro il Benevento a Reggio, sfrutta l’anticipo per salire al 2° posto in classifica, a 4 punti dal Milan capolista. La squadra di De Zerbi si sblocca subito e, dopo aver fatto cilecca per 2 gare consecutive, ritrova il gol. Su rigore, però, concesso generosamente dall'arbitro Sozza per il fallo di mano di Tuia. Trasforma Berardi. Meglio la formazione di Inzaghi già nel primo tempo. E soprattutto nella ripresa, dopo l'espulsione di haraslin per l'entrata assurda su Letizia. Consigli diventa il migliore in campo, decisivo su Insigne, Caprari, Lapadula e Importa. E Falque nel finale colpisce la traversa: il ko del Benevento è insomma immeritato. Il Sassuolo, invece, soffre, ma riprende quota in classifica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Dicembre 2020, 23:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA