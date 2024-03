Sarri e il futuro alla Lazio: «Ho sempre sentito la fiducia della società. Moggi? Non rispondo ad un radiato»

di Enrico Sarzanini

Ieri il comunicato della Lazio in cui veniva ribadita massima fiducia al tecnico Sarri e la volontà di rispettare il contratto in scadenza a giugno 2025, oggi è stata la volta dell'allenatore biancoceleste che in esclusiva a Lazio Style Radio ha fatto chiarezza sul suo futuro: «La fiducia della società la sento ogni giorno anche se il fatto che si sia esposta mi fa piacere. Le dichiarazioni di Moggi contro di me? Vado in difficoltà a rispondere ad un radiato. L'ultimo scudetto porta la mia firma mentre l'ultima retrocessione c'era lui. I fatti sono questi».

Poi torna sull'eliminazione in Champions: «E' stata una delle mie migliori Champions dispiace per l'eliminazione e per i tanti tifosi che ci hanno seguito con il rammarico soprattutto per il gol del raddoppio mancato all'andata che si sarebbe stato molto utile». Lunedì all'Olimpico arriva l'Udinese in campionato con sullo sfondo la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: “In questo momento dobbiamo pensare solo al campionato dove abbiamo fatto meno delle nostre possibilità”.

Venerdì 8 Marzo 2024

