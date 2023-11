Salva Ferrer: «Ho un cancro». L'annuncio choc del calciatore dello Spezia

di Redazione web

Il calciatore dello Spezia Salva Ferrer ha annunciato via social di avere il cancro e di stare per cominciare le cure. Il 25enne gioca da agosto in prestito ai ciprioti dell'Anorthosis, dopo essere stato tra i protagonisti nel 2020 della storica promozione dello Spezia in serie A. Per lui 50 le presenze nel massimo campionato italiano tra 2020 e 2023.

«Non è facile dover scrivere questo messaggio - scrive lo spagnolo su Instagram -, ma voglio trasmettervi positività.

