Roma, Zaniolo ora spaventa i tifosi: «Alla Juve al posto di Dybala? La vita è imprevedibile...»

Nicolò Zaniolo parla delle voci di mercato di cui è al centro. L'attaccante della Roma, pur non sbilanciandosi sul futuro, spiega: «L'interesse di grandi squadre mi fa piacere, se pensano a te significa che vali».

Sul numero 22 giallorosso è forte l'interesse di Juventus, Milan e Newcastle. «Le voci di mercato non mi distraggono. Se dovessi lasciare la Roma, mi mancherebbero tante persone e non solo Abraham» - spiega Zaniolo a Sportweek - «Io alla Juve al posto di Dybala? Lui è un giocatore fantastico, vediamo. La vita è imprevedibile, mi alleno e aspetto». Sul Milan, invece, Zaniolo spiega: «Mi piace in particolare Ibrahimovic, sono contento che abbia vinto lo scudetto. Se era la sua ultima stagione? Vediamo, se lui ha ancora voglia...».

Nicolò Zaniolo parla anche della stagione della Roma: «È andata benissimo, abbiamo regalato ai tifosi un trofeo che mancava da tantissimo. Ho segnato otto gol, a qualcuno sembrano pochi ma era folle pensare che potessi farne 25-30 dopo due anni senza scendere in campo. Il mio obiettivo, alla fine, era riprendere la continuità e tornare a essere un calciatore». Sull nazionale, invece, l'attaccante spiega: «Sono dispiaciuto per la mancata qualificazione ai Mondiali. Ma sono anche abituato a rincorrere, ci saranno altri obiettivi da raggiungere».

