Roma-Udinese 3-1, decidono Dybala ed El Shaarawy nel finale. Giallorossi a -3 dalla zona Champions

Vince la Roma. Tre a uno all'Udinese grazie alle rete di Dybala e di El Shaarawy nel finale. Una partita sofferta, ma alla fine il risultato è giusto per la truppa di Mou che rimane a -3 dal Napoli quarto in classifica e quindi agganciata al treno della Champions League. Apre Mancini di testa, risponde Thauvin a inizio ripresa sempre con una zuccata. Poi il colpo di tacco di Lukaku manda Dybala in porta che davanti a Silvestri non sbaglia. Così come non lo fa El Shaarawy col solito destro a giro sul secondo palo che fulmina il portiere dei bianconeri. Una Roma compatta, vogliosa di portare a casa un risultato pesantissimo. E alla fine quello che doveva fare lo ha fatto.

SECONDO TEMPO

89' GOL ROMA: La chude la rete di El Shaarawy, a giro, sul secondo palo. Un gol bellissimo. E la Roma vede da vicino i tre punti.

85' Proteste di Foti dalla panchina, e rosso per il vice di Mourinho.

81' GOL ROMA: Azione perfetta della Roma: Bove per Azmoun che tocca per Lukaku che di tacco spedisce in porta Dybala che davanti a Silvestri è freddissimo e col mancino rimanda avanti la Roma.

77' Punizione per la Roma e pallone che arriva dalle parti di Cristante che di testa anticipa tutti sul primo palo. La girata però è imprecisa. E Silvestri dava anche l'impressione di essere sulla traiettoria.

73' C'era fuorigioco, ma Azmoun era riuscito a trovarsi da solo davanti a Silvestri che era riuscito a respingere il colpo sotto dell'attaccante della Roma. Che avrebbe potuto fare meglio in ogni caso.

68' Ancora in sofferenza la Roma e Mou dalla panchina si sbraccia. I giallorossi non riescono a uscire con qualità dal primo pressing dell'Udinese che soprattutto a destra con uno scatenato Ebosele riesce a creare molte difficoltà.

63' Momento di difficoltà per la Roma, e Mou infatti piazza il doppio cambio: fuori Pellegrini e Spinazzola, dentro Azmoun e El Shaarawy.

56' GOL UDINESE: Pareggia la squadra di Cioffi: Payero dalla sinistra pennella sul secondo palo dove Thauvin è ben appostato e appoggia di testa alle spalle di Rui Patricio. Male Ndicka e Spinazzola, che se lo perdono.

54' La squadra di Cioffi è tornata in campo con un piglio diverso: ci prova Walace dalla distanza ed è bravo Rui Patricio a bloccare un pallone che gli rimbalza davanti.

52' Ci prova l'Udinese, dalla distanza, con Thauvin: il destro però si perde a lato.

47' Ancora Mancini pericoloso di testa, palla fuori stavolta sul primo calcio d'angolo del secondo tempo per la Roma.

46' Nessun cambio tra il primo e il secondo tempo.

PRIMO TEMPO

All'intervallo decide la rete di testa di Mancini su assist di Dybala. La Roma non ha rischiato nulla nei primi 45 minuti anche se ci sarà sicuramente da soffrire. Partita ruvida: 4 ammoniti.

45' Saranno 2 i minuti di recupero in questo primo tempo.

44' Attacca la Roma in questo momento, i friulani sembrano essere in leggere difficoltà.

33' Primo ammonito anche nella Roma, il quarto della partita: Pellegrini entra tra i cattivi dopo un fallo in ritardo su Ebosele.

27' Animi caldi, giallo anche per Success dopo un corpo a corpo con Mancini.

25' Altro giallo per l'Udinese, stavolta se lo becca Samardzic che stende Dybala.

20' GOL ROMA: E dal susseguente calcio di punizione la sblocca Gianluca Mancini: Dybala la mette in mezzo dalla trequarti, il difensore sbuca sul secondo palo e di testa batte Silvestri.

19' Ferreira abbatte Pellegrini: primo giallo della partita.

17' Non cambia l'atteggiamento l'Udinese, che rimane molto bassa e con quasi tutti gli uomini in fase di non possesso dietro la linea della palla. La Roma non rischia nulla ma senza alzare i ritmi non può nemmeno creare nulla.

12' Si abbassa e si allarga molto, Dybala, per cercare di trovare dei palloni giocabili. Udinese compatta, con linee abbastanza strette.

10' Primo angolo per la Roma, Ferreira mette alle spalle di Silvestri una punizione di Paredes.

5' Ritmi blandi in questi primi 5 minuti. Squadre corte, che si stanno evidentemente studiando.

1' Iniziata la partita. Il primo pallone lo muove la squadra di Cioffi.

Prima dell'inizio del match i due capitani leggono un messaggio contro la violenza sulle donne. "Facciamo rumore, fatevi sentire". E parte l'applauso dell'Olimpico.

Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno per entrare in campo. Tra poco è Roma-Udinese.

Roma-Udinese, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Lukaku. All.: Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Payero, Zemura; Thauvin; Success.

Dove vedere Roma-Udinese in diretta tv e in streaming

Roma-Udinese è in programma oggi, domenica 26 novembre alle 18 allo stadio Olimpico. La partita si potrà vedere su Dazn, che ha diritti del massimo campionato italiano, in esclusiva, fino al 2029.

