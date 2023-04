Roma-Sampdoria 3-0, le pagelle: Wijnaldum, è tornato Gini Tonic. Matic giganteggia, Abraham si nasconde

di Francesco Balzani

RUI PATRICIO 6

Prima e unica chiamata ai guanti dopo 26 minuti quando blocca in due tempi una punizione di Gabbiadini.

ZALEWSKI 6,5

Ancora più indietro, dove forse non si sarebbe mai sognato di giocare fino a qualche mese fa. Ma è davanti che si vede il vero Nicola. Esce esausto, il suo lo ha fatto. (87’ Celik sv)

SMALLING 6,5

Cento di questi Smalling. L’inglese taglia il traguardo e fornisce un’altra prova di solidità. Anche quando c’è da saltare davanti

LLORENTE 6,5

Non trema mai e dimostra di saper gestire la palla anche in fase di bassa costruzione

SPINAZZOLA 6,5

Bilancia il peso tra attenzione difensiva e qualche serpentina lì davanti. Nella ripresa azzanna più campo prendendo botte e fornendo a Matic la palla magica per Wijnaldum.

MATIC 7,5

Giganteggia strappando palloni e facendo ripartire l’azione in verticale proprio come vuole Mou. Dalle sue idee arrivano il palo, il gol e il rigore di Wijnaldum. I due si capiscono al volo. Sontuoso.

WIJNALDUM 7,5

E’ tornato Gini Tonic, quello che faceva impazzire mezza Premier. Un palo, un gol, un rigore procurato e alcune diagonali difensive da applausi. Bisognava solo pazientare un po’

DYBALA 7



