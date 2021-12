Roma-Sampdoria 1-1: Shomurodov illude Mourinho, Gabbiadini agguanta il pareggio

La Roma inciampa all’Olimpico davanti a 50 mila spettatori e contro la Sampdoria non riesce ad andare oltre l’1-1. Gli autori dei gol, siglati tutti nella ripresa, sono Shomurodov e Gabbiadini. I giallorossi restano sesti in classifica a quota 32 punti, pari alla Fiorentina (1-1 con il Verona).

Il primo tempo scivola via tra i tanti assalti giallorossi alla porta blucerchiata sfumati per imprecisione. La Roma ha fatto fatica a scardinare la difesa avversaria e quando ci è riuscita non è stata in grado di inquadrare lo specchio (è accaduto solo una volta su sei tiri totali). Ci ha provato Abraham dopo una verticalizzazione precisa al millimetro di Mkhitaryan, Vina con un tiro dalla distanza finito alto, Veretout su punizione e Mkhitaryan con un tiro centrale. Nulla, assalti vani che hanno inciso sull’aspetto psicologico della squadra rientrata negli spogliatoi con la consapevolezza di meritare il vantaggio e di non essere riuscita a ottenerlo.

Infortunio Abraham, entra Afena-Gyan. La ripresa si apre con una tegola per la Roma: Abraham chiede il cambio, la caviglia destra colpita al 10’ della prima frazione da Colley fa male, l’inglese ha provato a giocarci su, ma dopo due minuti ha alzato bandiera bianca, al suo posto è entrato Afena-Gyan. Intanto, la Samp si fa pericolosa e colpisce un palo con Candreva. Da lì fino all’80’ sono i giallorossi a fare la partita, per l’attaccante ghanese si tratta del quinto match con la Roma di Mourinho e gli bastano 15 minuti per mettersi in mostra con un tapin centrale dopo una ribatutta di Falcone su tiro di Zaniolo.

Shomurodov la sblocca, Gabbiadini pareggia. Il pubblico dell’Olimpico si scalda, Mourinho fa entrare Shomurodov ed El Shaarawy per Veretout e Vina, il portoghese ha capito che l’unico modo per mettere spalle al muro una squadra venuta a Roma per il pareggio è assaltarla. Ed è questa la mossa (parzialmente) vincente: gli attacchi verso la porta blucerchiata cominciano ad arrivare a ripetizione, fino a quando Shomurodov di caparbietà sigla l’attesissimo 1-0: riceve palla in area da posizione defilata, prova il tiro un paio di volte che viene ribattuto, ma la terza è quella giusta. La Samp non si dà per vinta e a 10 minuti dalla fine si affaccia in area romanista: calcio d’angolo dalla sinistra, torre di Askildsen, sponda di Quagliarella, palo di Colley e Gabbiadini ribatte in rete. Termina, dunque, 1-1 l’ultima partita partita dell’anno di Roma e Sampdoria.

Roma-Sampdoria, la cronaca della partita

SECONDO TEMPO

91' - Mkhitaryan ci prova dal limite dell'area, ma la palla esce di poco

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero

80' - Ed è proprio dal corner che arriva il pareggio della Sampdoria, carambola in area, palo e poi è Gabbiadini a segnare il gol dell'1-1 a Roma

79' - Partita viva ora quella dell'Olimpico: Askildsen ci prova, ma la palla viene deviata in angolo

76' - Doppio cambio per D'Aversa: fuori Bereszynski e Caputo, dentro Ciervo e Quagliarella

72' - La Roma sblocca la partita con il gol di Shomurodov. L'uzbeko centra la seconda rete in campionato: dopo aver provato a crossare in area, arretra e calcia direttamente in porta

67' - Doppio cambio nella Roma, escono Vina e Veretout, dentro Shomurodov ed El Shaarawy

63' - La Roma cresce ma non arriva il gol: ci prova prima Zaniolo, Falcone salva, sulla respinta si avventa Felix Afena, e il portiere blucerchiato è ancora una volta provvidenziale

61' - Askildsen ammonito per aver atterrato un avversario

60' - Ammonito Falcone per perdita di tempo

53' - Candreva raccoglie palla in area e calcia con rapidità verso la porta. Il pallone però esce scheggiando il palo sinistro

46' - Abraham non ce la fa, al suo posto entra Felix Afena

PRIMO TEMPO

45' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro

44' - Il primo giallo della partita è di Bereszynski per un fallo su Zaniolo in ripartenza

37' - Primo cambio per D'Aversa: fuori Ekdal, dentro Ferrari

36' - Cross di Karsdorp per la testa di Abraham, l'inglese ci arriva ma il pallone esce fuori

19' - Nicolo Zaniolo ha passato il pallone rasoterra in area ma la difesa della Sampdoria l'ha conquistato e allontanato dalla porta

9' - La partita si ferma per un problema per Abraham, l'attaccante della Roma cade in area e viene travolto anche dall'arbitro

1' - Tutto pronto all'Olimpico per l'ultima partita della Roma in questo 2021. Mourinho se la vedrà con la Sampdoria

Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Silva, Askildsen; Gabbiadini, Caputo. All. D'Aversa

