La Roma svela la maglia casalinga 2021/22 con il nuovo main sponsor

La Roma svela la nuova maglia New Balance per la prossima stagione e contestualmente anticipa anche quello che sarà essere il nuovo main sponsor. Dopo il mancato rinnovo con la Qatar, il club giallorosso è a un passo dal chiudere con Digitalbits, il blockchain network che controlla la criptovaluta denominata con il codice XDB. L'accordo non è ancora chiuso definitivamente, ma è in uno stato avanzato della trattativa, motivo per cui la società ha ritenuto di poterlo svelare sopra il nuovo kit home per la prossima stagione.

L'accordo totale potrebbe essere annunciato e firmato il prossimo 27 luglio e prevede un'intesa triennale alle stesse cifre che garantiva Qatar (circa 11-12 milioni a stagione). Un risultato molto positivo, considerata la crisi pandemica che tutto il mondo sta attraversando. La partnership con Digitalbits, inoltre, stravolgerà un pò il concetto della classica sponsorizzazione offrendo esperienze nuove e diverse ai tifosi della Roma, verso i quali ci sarà sempre un maggior coinvolgimento

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 16:17

