Roma-Fiorentina 1-1 La Diretta Pellegrini ko, entra Zaniolo. Palo di Mkhitaryan

Ottimo momento di forma della, che dopo le 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese in casa e Napoli ha conquistato 4 vittorie nelle ultime 5 gare giocate, con la sola eccezione del pareggio interno contro l'Inter; buone le performance difensive dei viola nell'ultimo periodo: sono solo 3 le reti subite nelle ultime 6 gare disputate.(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Lirola; Kouame, Ribery. All. Iachini.Roma e Fiorentina si sfidano all'Olimpico per la terzultima giornata di questo travagliato campionato che si avvia alla conclusione. I capitolini vengono dalla larga vittoria di Ferrara, 1-6 sulla SPAL il finale, e continuano la strenua difesa del quinto posto in classifica che consente l'accesso diretto ai gironi di Europa League senza l'incubo dei preliminari; bene la Fiorentina, che dopo lo 0-0 di San Siro contro l'Inter cerca altri risultati di prestigio per chiudere al meglio la stagione.