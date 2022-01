Roma, fatta per Maitland-Niles: sì al prestito secco dall'Arsenal

E’ fatta per l’arrivo alla Roma di Maitland-Niles dopo l’affondo di ieri da parte di Tiago Pinto. L’esterno inglese ha parlato col tecnico Arteta ottenendo il via libera dall’Arsenal. I Gunners hanno detto sì al prestito secco senza inserire diritto o obbligo di riscatto. Il sì è arrivato ieri sera e permetterà già oggi a Maitland di svolgere le visite mediche a Londra mentre i due club si stanno scambiando i documenti.

Poi ci sarà tempo per i due club di trovare l'accordo per l'eventuale riscatto nei prossimi mesi vista la scadenza nel 2023 del contratto dell'inglese. La Roma per dare l’accelerata all’affare ha aumentato il costo del prestito da 500 a circa 1 milione suddivisi in 500 mila subito + 500 di bonus. Buone notizie per Mourinho che potrebbe avere a breve il vice Karsdorp. Maitland-Niles Il 24enne, ai margini con l'Arsenal, può ricoprire anche il ruolo di centrocampista. In mediana Mou si aspetta comunque un altro rinforzo con Kamara in pole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Gennaio 2022, 20:23

