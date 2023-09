Roma-Empoli, i Fedayn risorgono: nasce il "Gruppo Quadraro". Lo striscione sugli spalti dell'Olimpico

di Redazione web

Da Roma-Empoli a Roma-Empoli. I Fedayn risorgono. L’anno scorso dopo la sfida contro i toscani, vinta 2-0, lo storico gruppo subì un agguato dagli ultras serbi. Era il 4 febbraio 2023 e lo storico gruppo della Curva Sud perse tutti gli striscioni, che vennero poi bruciati a Belgrado dagli hooligans della Stella Rossa (solo quello di Roberto Rulli è stato restituito).

Oggi torna la squadra di Zanetti all'Olimpico e sta per essere esposta la nuova pezza: nasce il "Gruppo Quadraro". La scritta è gialla su sfondo e il riferimento è al quartiere della Capitale dove i Fedayn vennero fondati. Nonostante i fatti di qualche mese fa gli ultras giallorossi non lasciarono il settore più caldo e continuarono a seguire la squadra in casa e in trasferta.

