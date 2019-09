Roma, nuovo infortunio per Bouah. Il terzino della Primavera si rompe il crociato alla prima partita dopo la rottura di quello dell'altra gamba

Lunedì 16 Settembre 2019, 22:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La 'maledizione dei terzini' si accanisce ancora sulla: non importa la categoria, quella degli infortuni ai legamenti crociati del ginocchio sembra essere una vera e propria persecuzione ai difensori di fascia della squadra giallorossa. L'ultimo, in ordine di tempo, è, terzino dellaallenata da Alberto De Rossi.I giallorossi, oggi, hanno debuttato in campionato con una vittoria netta sul Chievo, per 6-3. L'esordio stagionale, però, è stato rovinato dall'infortunio di Bouah, che ha riportato ladopo appena dieci minuti di gioco. Il terzino della Primavera della Roma, oltretutto, rientrava in campo in una gara ufficiale dopo un lunghissimo stop: Devid Bouah, infatti, nella scorsa stagione aveva sofferto ladell'altro, il. La Roma, in un post pubblicato sui social, ha incoraggiato il giovane calciatore: «Forza Devid!».Quella dei terzini della Roma sembra una vera e propria maledizione: negli ultimi anni, infatti, i difensori laterali della Roma hanno riportato diversi infortuni gravi, quasi sempre ai legamenti del ginocchio. Si pensi, ad esempio, al doppio infortunio patito in passato da Alessandro Florenzi, ma anche ai continui problemi fisici di Rick Karsdorp (ora tornato in prestito al Feyenoord) e di altri ex, come Emerson Palmieri, Mario Rui e Luca Pellegrini. In particolare, il promettente terzino classe 1999, di proprietà della Juventus ma militante nel Cagliari, era destinato a bruciare le tappe e a esordire in giovanissima età, ma il suo debutto fu rimandato proprio a causa di un grave infortunio e arrivò solo nella stagione scorsa, con Eusebio Di Francesco in panchina.