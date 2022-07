La Roma torna a Trigoria, Zaniolo sfreccia in auto ma non si ferma coi tifosi. E vola qualche insulto

di Francesco Balzani

Sfreccia senza fermarsi coi pochi tifosi che lo aspettavano. Finestrini abbassati e auto che entra rapidamente a Trigoria per uno degli ultimi giorni da romanista di Nicolò Zaniolo. Qualche tifoso amareggiato grida “sei proprio una m…”. L’aria è quella dell’addio in una Roma che brucia d’afa.

Roma, Zaniolo arriva a Trigoria ma l'addio è vicino: la Juve è a un passo

Si apre così il raduno della seconda Roma targata Mourinho. Il primo ad arrivare è stato il gm Tiago Pinto poi Shomurodov e Matic. Loro sì che si sono firmati per foto e autografi prima di entrare a Trigoria dove inizierà il mini-ritiro in attesa della partenza il 12 per il Portogallo. Poco dopo sono arrivati tutti gli altri: da Smalling a Karsdorp passando per Ibanez e Zalewski. Tranne i nazionali che si aggregheranno il 12.

Sabato prevista amichevole col Trastevere, oggi doppia seduta. Ma a tenere banco appunto è il caso Zaniolo. Il giocatore ha già detto sì alla Juve e attende la fumata bianca tra i due club che potrebbe arrivare entro domani.

