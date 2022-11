Qatar, flop in campo: tifosi in fuga nel secondo tempo, lo stadio si svuota prima della fine

di Redazione web

I tifosi dei padroni di casa del Mondiale, il Qatar, sono stati criticati perché lo stadio era mezzo vuoto nelle fasi finali della gara inaugurale con l'Ecuador. Migliaia di tifosi hanno lasciato l'Al Bayt Stadium durante il secondo tempo poiché il Qatar non era in grado di reagire dopo due gol subiti nel primo tempo della sfida. Gli organizzatori avevano detto che lo stadio era esaurito con 67.372 fan per la cerimonia di apertura e la partita, ma molti di loro apparentemente non sono nemmeno tornati ai loro posti per la seconda metà di gara, con l'esodo che è continuato fino alla fine.

Qatar sconfitto all'esordio, tifosi in fuga dallo stadio

Il Qatar è diventato il primo paese ospitante nei 92 anni di storia della Coppa del Mondo a subire una sconfitta in una partita di apertura e ora potrebbe condividere il destino del Sudafrica, che nel 2010 è diventato finora l'unico paese ospitante a non essere arrivato al secondo turno. La BBC ha affermato che l'esodo ha contribuito a «un'atmosfera piatta sia fuori che in campo», ma l'allenatore del Qatar Felix Sanchez ha insistito sul fatto che l'atmosfera era «fantastica» e si sono sentiti sostenuti.

«Ci siamo sentiti sostenuti e speriamo per la prossima partita che la gente si senta più orgogliosa. Sono convinto che continueranno a sostenerci fino alla fine del torneo», ha detto Sanchez. «Siamo spiacenti di non aver potuto contribuire a questa fantastica atmosfera e alla festa. Ma sapevamo che sarebbe potuto accadere».

