Hayya hayya è l'inno ufficiale dei Mondiali in Qatar 2022: il testo della canzone

Hayya hayya (Better Together) è l'inno ufficiale dei Mondiali di calcio in Qatar 2022. Il brano è stato pubblicato il primo aprile scorso sul sito ufficiale della Fifa ed è prodotto da RedOne, uno dei più apprezzati ccomposer marocchini, con la partecipazione dell'americano Trinidad Cardona, il nigeriano Davido e la cantante qatariota Aisha. Mantra del brano sono la diversità e l'inclusione, ed è stato scelto proprio per questo motivo. «Che questa canzone simboleggi il modo in cui la musica e il calcio può unire il mondo», ha detto il direttore commerciale della FIFA Kay Madati.

Il testo di Hayya hayya, l'inno dei mondiali 2022

Hayya, hayya, hayya (Yeah)

Hayya, hayya, ha (You know what it is)

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha (RedOne)

Hayya, hayya, hayya (AISHA)

Hayya, hayya, ha (Davido)

Hayya, hayya, hayya (Trinidad)

Hayya, hayya, ha

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, yeah-yeah

I wanna party, party eight days a week



I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better togеther

(Oh-yo-yo-yo, ho) The time is now or nеver



Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha

Life can be up and down but what can you do, eh?

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock and roll, that rhythm and blues, yeah-yeah

I'm never blue if I am rockin' with you, oh-woah

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) The time is now or never

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) The time is now or never

Yeah, you can hop on your own wave

Yeah, you can ride it for life

But every journey is better

When you got love on your side

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) The time is now or never

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) Don't wanna wait forever

(Oh-yo-yo-yo, ho) You know we better together

(Oh-yo-yo-yo, ho) The time is now or never

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha

Hayya, hayya, hayya

Hayya, hayya, ha

