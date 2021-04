Pagelle Milan. Solo Kessie e Saelemaekers si salvano dal nubigragio rossonero

Lazio-Milan 3-0: pagelle rossonere

DONNARUMMA 5

Il Milan si è sgonfiato. Zona Champions a rischio? Ormai sembra non essere più un suo problema. Lui a fine partita se la ride con Reina…

CALABRIA 5

Dà tutto. Tutto quello che può. Ma a quanto pare non è sufficiente ancora per rimanere in campo fino al 90’ (24’ st Dalot 5,5: spinge, ma non basta).

KJAER 5

Sul primo gol di Correa anche lui è fuori posizione. Poi esce affaticato (28’ st Romagnoli 5: torna con la sua amata Lazio. Sul gol di Immobile ha qualche responsabilità).

TOMORI 4

Un disastro. Due errori, forse tre e tre gol presi. Sul primo esce male, sul secondo interviene peggio: Correa ringrazia due volte. Poi pure Immobile lo punisce. Sicuri che valga la pena prenderlo? Non c’è gara senza un suo sbaglio…

THEO HERNANDEZ 5

Non basta più attaccare. Dietro resta un disastro.

BENNACER 4

Regia inesistente. Adesso basta. Bisogna aprire gli occhi e capire che non può essere lui a guidare il gioco del Milan del futuro (25’ st Tonali 5: un altro piccolo disastro).

KESSIE 6,5

Il comando del gioco è nei piedi del Generale Frank. Peccato che non abbia un esercito che lo segue in battaglia.

SAELEMAEKERS 6,5

Corre tanto, recupera molti palloni e tira anche in porta. È il migliore in campo ma Pioli lo toglie, incredibilmente (18’ st Brahim Diaz 5: cambio inspiegabile, totalmente sbagliato).

CALHANOGLU 5

Sbaglia anche davanti a Reina, due volte. Poi si nasconde. E non è la prima volta.

REBIC 4

Chi l’ha visto in campo chiami urgentemente Milanello. C’è forte preoccupazione…

MANDZUKIC 5

Nemmeno Mario è una prima punta, e si vede. Senza Ibra comincia a diventare dura per questo piccolo Milan (18’ st Rafael Leao 4: Riesce a fare peggio di Marione).

PIOLI 5

Ora è crisi, la Champions League rischia di esssere persa per colpa degli scontri diretti. Un squadra ancora brutta da vedere, senz’anima e senza gioco. Si è tornati al suo primo Milan, quello senza Ibra.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Aprile 2021, 23:10

