Partite truccate in Spagna, arrestati calciatori della Liga: c'è anche un ex Real Madrid

Giulia, giovane arbitro donna: insulti sessisti dagli spalti, un 14enne si abbassa i calzoncini

Martedì 28 Maggio 2019, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Almeno sette arresti e perquisizioni a tappeto: è partito questa mattina all'alba un blitz della polizia incontro le presunte combine per il. Tra gli arrestati ci sono diversi giocatori e dirigenti delle prime due serie professionistiche spagnole: il più noto è senza dubbio. L'ex difensore, noto per essere cresciuto e aver giocato alcune stagioni con il Real Madrid, è ritenuto il capo dell'organizzazione.Le forze dell'ordine hanno reso noto i nomi di alcuni degli arrestati: oltre a, che ha lasciato il calcio giocato quasi due anni fa, compaiono i nomi di altri ex calciatori come(ex Valladolid) e(ex Real Madrid, Albacete, Osasuna, Murcia e Granada), ma anche atleti attualmente in attività comedel Getafe edel Deportivo La Coruña.Tra gli arrestati compaiono anche diversi dirigenti e impiegati di club di Liga e della serie cadetta spagnola: si tratta di Agustìn Lasaosa e Juan Carlos Galindo, rispettivamente presidente e medico sociale dell'. Nella sede del club aragonese, che l'anno scorso aveva centrato una storica promozione in Liga, la polizia ha fatto irruzione dando luogo ad una lunga e meticolosa perquisizione. Lo riportano anche Marca Secondo quanto riferito da un portavoce, gli inquirenti ritengono che il sistema messo in piedi da, coinvolgendo atleti e altri dipendenti, mirasse a combinare risultati per poter guadagnare cifre notevoli con le scommesse sportive. Le accuse sono varie: frode sportiva, criminalità organizzata, corruzione e riciclaggio di denaro.