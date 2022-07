Palomino positivo al doping, la sostanza proibita è il nandrolone: ​​prova a sorpresa nel ritiro dell'Atalanta

Josè Luis Palomino positivo al doping. Un positivo in serie A prima ancora che cominci il campionato. Il difensore argentino dell'Atalanta ha infatti fallito un controllo a sorpresa di Nado Italia: la sostanza proibita è il nandrolone. Lo apprende l'ANSA in ambienti calcistici. Il Tribunale nazionale antidoping ha sospeso Palomino su istanza della Procura di Nado Italia.

Doping, sospeso Palomino

Il Tribunale Nazionale Antidoping, «in accoglimento dell'istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l'atleta Josè Luis Palomino (Figc) per violazione degli artt. 2.1 e 2.2. Il controllo è stato disposto da Nado Italia».

Chi è Josè Luis Palomino

Josè Luis Palomino, 32 anni difensore argentino, gioca in Italia con l'Atalanta dal 2017. In serie A ha collezionato 155 presenze, tutte con la maglia nerazzurra, e segnato 6 gol. Alto 1.88, mancino, da ormai cinque anni è titolare della formazione allenata da Gian Piero Gasperini, utilizzato come terzo centrale di difesa a sinistra. Non ha mai esordito nella nazionale argentina.

