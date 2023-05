Milan-Sampdoria 5-1, le pagelle: Giroud ne fa tre ma potrebbe farne di più. Tutto facile per Brahim e Leao

di Luca Uccello

Il Milan batte una Sampdoria già retrocessa ed è solo al quinto posto, a -1 dalla Lazio impegnata domani a Udine. Contro i blucerchiati, già in B matematicamente e sul cui futuro societario ci sono nubi oscure, si scatenano gli attaccanti: un gol a testa per Leao e Brahim Diaz, una tripletta per Olivier Giroud, con un gol su rigore.

Milan-Sampdoria 5-1, le pagelle

MAIGNAN 6

Un tiro, un gol. Può succedere anche a lui. È umano

CALABRIA 6

Con Zanoli è un bel duello che dura fino all'ultimo

THIAW 6,5

Cerca fortuna anche davanti. Ma è sfortunato con Ravaglia

TOMORI 5

Perde una sola volta Quagliarella e lo punisce (80' Kjaer ng)

THEO HERNANDEZ 6,5

Corre tanto, spinge molto. Ma non esagera mai. In difficoltà solo con Zanoli (80' Ballo-Tourè ng)

TONALI 7

Padrone indiscusso della zona centrale di San Siro... (80' Pobega ng)

KRUNIC 6

Normale amministrazione contro l'ultima forza del campionato..

MESSIAS 5

Si fa vedere poco. Molto poco. E quando si libera lo ferma Augello. Non una grande partita (60' Saelemaekers 6: entra a risultato già acquisito)

BRAHIM DIAZ 7

Un grande numero da 10 per liberarsi di Winks. Poi una rete facile, facile. Ma bisogna esserci. E lui c'è... (70' De Ketelaere 5: non fa la differenza nemmeno con la Sampdoria...)

RAFAEL LEAO 7

Tutto troppo facilissimo contro Gunter.

GIROUD 8

Torna a essere decisivo per il suo Milan. E la Curva Sud impazzisce di gioia. Ne fa tre ma potrebbero essere molti di più.

PIOLI 6,5

Erano altre le partite che bisognava vincere. Questa vale solo tre punti.



