Dimarco, le minacce dei tifosi del Milan al nerazzurro: lui si scusa su Instagram

Il Derby di Champions League lascia scorie pesanti. L'Inter vince, annullando il Milan, e conquista la finale contro il Manchester City e i tifosi rossoneri non ci stanno. A finire nel mirino degli utlrà milanisti è stato uno dei protagonisti in campo: Federico Dimarco. Durante i festeggiamenti, post qualificazione, il terzino di Simone Inzaghi ha intonato sul campo di San Siro alcuni cori, in particolare uno anti-milanista, non proprio il classico «chi non salta rossonero è», ma un coro molto più offensivo e la risposta dei tifosi è stata immediata...

Maldini: «Tra noi e l'Inter non c'è stata gara: adesso bisogna investire per rimanere tra le prime 4»

Matteo Salvini, il tweet (cancellato) scatena le polemiche: «Il mio cuore per chi lotta nel fango. Il Milan non merita un pensiero»

Lo striscione della Curva Sud contro Dimarco. Pensieri? pic.twitter.com/zShzzksm1I — Simone Salines (@salines_simone) May 18, 2023

Striscione per Dimarco: le minacce dei tifosi

Dimarco si è ritrovato in mano un microfono dell’impianto audio del Meazza e le immagini del nerazzurro che arringava la folla hanno fatto il giro dei social. Nella notte, poi, l’episodio ha avuto un strascico davvero spiacevole - ma soprattutto deprecabile - con uno striscione intimidatorio, lungo alcuni metri, appeso a un cancello sotto casa dell’esterno interista.

«Dimarco pensa a giocare... o la lingua te la facciamo ingoiare», si legge a caratteri cubitali. Lo striscione è stato rimosso pochi minuti dopo, ma sui social network l'immagine inizia a circolare. Le forze dell’ordine hanno «preso nota» dell’accaduto e hanno aperto un'indagine, cercando di risalire ai responsabili anche analizzando le telecamere vicine all’abitazione del calciatore dell’Inter.

Le scuse social

Dimarco è rimasto turbato dall’accaduto e ieri notte su Instagram ha chiesto scusa ai tifosi del Milan per il coro-rossoneri intonato dal campo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 11:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA