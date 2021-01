Barella e Sanchez da dimenticare, Lukaku troppo tardi. Conte scivola a Marassi: niente sorpasso in vetta

HANDANOVIC 5,5

Candreva lo spiazza dal dischetto. E sul tocco sotto porta di Keita è lento a cadere e sfiora soltanto. L’unico intervento degno di nota su Jankto.

SKRINIAR 5,5

Vicino al gol, ma bruciato da Keita in occasione del raddoppio Samp ( 36’ st D’Ambrosio ng).

DE VRIJ 6,5

In difesa il suo lo garantisce. In attacco prova ad innescare la rimonta con l’incornata del 2-1 nel finale.

BASTONI 5,5

Come Handanovic e Skriniar: colpevolmente sorpreso (da Damsgaard) nell’azione dell’1-0.

HAKIMI 6,5

Una spina nel fianco sinistro blucerchiato. Stravince il duello con Augello, sfornando scatti e cross a ripetizione.

BARELLA 5

Nervoso e fuori dal gioco. Provoca il rigore del vantaggio Samp con un mani ‘colposo’. Non si riprende e non è mai un fattore (36’ st Vidal ng).

BROZOVIC 6

Uno dei pochi a reggere la baracca. Dopo lo shock da rigore, prova a riportare ordine e serenità. Suo l’assist da corner per il gol di De Vrij.

GAGLIARDINI 5

Meno energico del solito. Dietro non fa legna e davanti non costruisce, latitando pure in inserimento (17’ st Lukaku 6: sfiora subito il pareggio, poi scompare).

YOUNG 5

Due occasioni a referto, la seconda spedita sul palo con Audero fuori causa a rigore (di Sanchez) neutralizzato. In aggiunta, qualche buco di troppo dietro (1’ st Perisic 5,5: in fase di spinta si sente, ma sbaglia due volte di testa).

SANCHEZ 5

Partenza-sprint, poi fallisce il penalty del possibile vantaggio e si eclissa, riapparendo tra il 45’ e il 50’ con due buone occasioni, ma sprecando di nuovo (25’ st Eriksen 5,5: ha la chance del 2-2 da fermo, centra la barriera…).

LAUTARO MARTINEZ 6

Due incornate a fil di montanti, una girata di sinistro a lato di un soffio. Finché ha benzina in corpo ci prova. In riserva nel finale.

CONTE 5,5

Fallisce la prova del 9, interrompendo la striscia di 8 vittorie consecutive iniziata in novembre e cadendo per la seconda volta in stagione in serie A.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Gennaio 2021, 18:44

