«(No) Guerra», doppietta per l'attaccante in campo con il messaggio per la pace

Si chiama Simone Guerra, ha 32 anni ed è il bomber della FeralpiSalò, in Serie C. Ieri, nella vittoria per 3-0 contro la Triestina, ha realizzato una doppietta, ma si è distinto anche per un altro motivo.

Sulla maglia numero 17, accanto al suo cognome con la scritta di colore bianco, Simone Guerra ha aggiunto un 'No' di un colore diverso. Un messaggio di pace, contro il conflitto tra Russia e Ucraina, evidentemente molto sentito dall'attaccante cresciuto nel Piacenza. E anche la sua squadra, sui social, lo ribadisce, citandolo sempre non come Simone Guerra, bensì come 'No Guerra'.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 13:58

