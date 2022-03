Lo striscione con le coordinate per bombardare Napoli firmato dai tifosi del Verona. La rabbia dei partenopei

Le coordinate per bombardare Napoli scritte su uno striscione, firmato dalla curva sud del Verona. E' questa la foto che circola, senza sosta, sui social. Una foto diventata virale. Infatti, domenica si gioca Verona-Napoli e tornano a fare capolino i soliti spiacevoli episodi.

Nella serata di ieri, in città, è spuntato uno striscione degli ultras veronesi con le bandiere di Ucraina e Russia e le coordinate della città di Napoli. Tantissimi i commenti dei tifosi napoletani in rete, che "spingono" la società a ritirare la squadra dal campo al primo (eventuale) coro razzista lanciato allo stadio Bentegodi.

L'ennesimo spiacevole episodio, con il Bentegodi che invece si prepara alla migliore atmosfera: circa 20mila i tifosi presenti oggi tra cui quasi 2500 napoletani pronti ad arrivare da ogni parte d'Italia.

Numerosi i commenti. Lo scrittore Maurizio De Giovanni, su Fb, sottolinea: «il raffinato, intelligente e geografico striscione della curva veronese, che dà ai missili russo ucraini la corretta localizzazione dell'obiettivo. Per chi non lo sapesse, sono le coordinate della mia città. Sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista». «Solo per farci capire - conclude De Giovanni - con un plastico esempio a che punto può arrivare l'imbecillità (sub) umana, e come, in un cervello troppo angusto possano mescolarsi cose molto serie e fesserie».

Lo striscione è apparso nei pressi dello stadio Bentegodi di Verona dove oggi alle 15 la squadra di Tudor ospita il Napoli di Spalletti

