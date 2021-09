Neymar, bufera per il contratto choc con il Psg: mezzo milione di euro in più al mese per salutare i tifosi

Cordialità, puntualità e gentilezza sono virtù importanti, ma se ti chiami Neymar costano e anche molto caro. Il Paris Saint Germain paga mezzo milione di euro al mese per far dire «ciao» al talento brasiliano ai suoi tifosi. Non per giocare bene a pallone, segnare e far vincere la sua squadra, per quello guadagna già 3 milioni netti al mese, ma per salutare i fan.

E' solo una delle tante clausole contenute all'interno del contratto choc che Neymar ha firmato con il PSG nel 2017 e che sarà valido fino al 2023. Un contratto che ha contribuito a stravolgere il mondo del calcio e a far impazzire le valutazioni economiche di qualsiasi altro giocatore. Un contratto milionario che ha alterato gli equilibri economici e che ha contribuito a gonfiare una bolla sempre più vicina ad esplodere.

A svelare le cifre folli che si celano dietro al passaggio della stella brasiliana dal Barcellona al PSG ci ha pensato il quotidinao spagnolo El Mundo e il Corriere della Sera ha diffuso l'immagine della pagina in cui il contratto parla di un «bonus etico» che sta facendo infuriare il mondo del calcio e non solo.

Oltre ai 3 milioni di euro netti al mese, il Paris Saint Germain versa sul conto di Neymar anche 541.680 euro lordi al mese per salutare ed essere gentile con i tifosi. O Ney in cambio di questa cifra astronomica deve essere «cortese, puntuale e gentile». Deve essere sempre «disponibile con i tifosi salutandoli e ringraziandoli prima e dopo ogni partita. Deve evitare ogni commento negativo sulla sua squadra e contro coloro che ci lavorano o lo appoggiano».

Una clausola che non deve essere rispettata solo nelle interviste con televisioni e giornali, ma anche sui propri canali social. Il bonus etico, poi, commprende anche un'ultima postilla: «il divieto assoluto di qualsiasi tipo di propaganda politica o religiosa che possa recare danno al club».

Se uno dei singoli punti non dovesse esssere rispettato il bonus etico non verrà corrisposto a Neymar che da quando gioca in Francia è particolarmente sorridente e cordiale con tutti, anche quando perde.

