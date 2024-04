Napoli, a Bagnoli esiste un palazzo davvero particolare: sul tetto spunta la scritta «Juve m***a»

A Bagnoli, nell'incrocio tra via Ennio a via Acate, esiste un palazzo con una scritta molto particolare. Se si osserva il tetto dell'edificio del quartiere residenziale alla periferia occidentale di Napoli, è possibile notare - grazie a Google Earth - la scritta «Juve m***a», a caratteri cubitali e in bianco, in modo che risalti.

Da quanto si apprende, la scritta esisterebbe da anni, ma il video è ritornato virale sui social. L'insulto sarebbe stato realizzato durante l'ultimo anno in cui Maurizio Sarri sedeva sulla panchina del Napoli, prima che andasse al Chelsea e diventasse poi l'allenatore dei bianconeri, proprio della tanta odiata Juventus.

