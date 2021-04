Napoli-Lazio 1-0 diretta: Insigne non sbaglia dal dischetto

7'pt GOL NAPOLI: Insigne dagli 11 metri non sbaglia. E porta avanti il Napoli. Spiazzato Reina.

6'pt Succede di tutto. Precedentemente alla sgroppata di Lazzari, Manolas, nell'area della Lazio, è toccato da Milinkovic con un'entrata scomposta. Di Bello, richiamato dal Var, va a rivedere. E assegna il rigore alla squadra di Gattus.

4'pt Ripartenza incredibile di Lazzari, che salta Hysaj che lo atterra dentro l'area di rigore. Di Bello lascia proseguire. Il direttore di gara è chiamato al Var.

3'pt Angolo per il Napoli, guadagnato da Di Lorenzo, subito propositivo a destra.

2'pt Giro palla della Lazio, dietro, con i tre difensori. Il Napoli lascia giocare la squadra di Inzaghi.

1'pt Iniziata la partita al Maradona, primo pallone del Napoli.

La giornata si chiude con un vero e proprio spareggio Champions League. Quello tra Napoli e Lazio, impegnate stasera al Diego Armando Maradona. Ancora senza Inzaghi positivo al tampone Covid - Farris in panchina per la terza di fila - i biancocelesti tentano il sorpasso. Ma l'ostacolo si chiama Gattuso: il tecnico calabrese, che probabilmente lascerà alla fine della stagione per andare a Firenze, vuole comunque centrare l'obiettivo stagionale con gli azzurri. E non lascerà nulla al caso. Si parte alle 20,45. Arbitra Di Bello.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa. All.: Farris.

ARBITRO: Di Bello.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 22 Aprile 2021, 20:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA