Napoli-Lazio, dalle 20.45 la Diretta, Immobile e Inzaghi a caccia di Higuain e del secondo posto

Ultimo aggiornamento: Saturday 1 August 2020, 16:54

Napoli e Lazio scendono in campo per la 38esima ed ultima giornata di questa travagliatissima stagione sportiva. I partenopei chiudono settimi in classifica, all'epilogo di un anno difficile che ha visto Rino Gattuso avvicendarsi in panchina al posto del suo maestro Carlo Ancelotti; match importante invece per i biancocelesti, che dopo il successo casalingo sul Brescia sono ancora in lizza con Atalanta ed Inter per la conquista del secondo posto finale in graduatoria alle spalle della Juventus.C'è grande attesa anche per la prova di Ciro Immobile, ad un passo dal record di 36 reti in Serie A, ottenuto nella stagione 2015/2016 da Gonzalo Higuain quando ancora vestiva la casacca partenopea. Il Pipita riuscì a raggiungere quella quota con una tripletta proprio al San Paolo all'ultima giornata. I ragazzi di Gattuso sono quindi chiamati a ''difendere'' un record legato a doppio filo col Napoli anche se ora l'autore figura tra i più acerrimi rivali della compagine campana.Le probabili formazioni(4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian, 4 Demme, 5 Allan; 7 Callejon, 14 Mertens, 10 Insigne. All. Gattuso(3-5-2): 1 Strakosha; 4 Patric, 3 Luiz Felipe, 33 Acerbi; 29 Lazzari, 21 Milinkovic, 16 Parolo, 10 Luis Alberto, 77 Marusic; 17 Immobile, 11 Correa. All. Inzaghi